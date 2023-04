Rete Wi-Fi in TUTTA la casa con il ripetitore Xiaomi da 10€ su Amazon (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Riuscire ad ottenere in qualche modo la soluzione per diffondere il segnale Wi-Fi all’interno del proprio ambiente domestico in maniera omogenea, non può essere possibile se non con determinati strumenti. Tutti coloro che credono che riuscire ad arrivare ad una soluzione del genere comporti costi ingenti, si sbagliano di grosso. A dimostrarlo è come sempre Amazon, il famoso sito e-commerce che anche questa volta arriva in soccorso degli utenti. A beneficiarne saranno coloro che non riescono ad avere ricezione Wi-Fi nella loro stanza o in alcune zone della casa o del proprio ufficio. Un ripetitore, chiamato nel gergo anche range extender, può costare tanto, ma non per Xiaomi. La famosa azienda infatti risulta tale proprio per la sua facoltà di fornire al pubblico prezzi molto più bassi del solito, non ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Riuscire ad ottenere in qualche modo la soluzione per diffondere il segnale Wi-Fi all’interno del proprio ambiente domestico in maniera omogenea, non può essere possibile se non con determinati strumenti. Tutti coloro che credono che riuscire ad arrivare ad una soluzione del genere comporti costi ingenti, si sbagliano di grosso. A dimostrarlo è come sempre, il famoso sito e-commerce che anche questa volta arriva in soccorso degli utenti. A beneficiarne saranno coloro che non riescono ad avere ricezione Wi-Fi nella loro stanza o in alcune zone dellao del proprio ufficio. Un, chiamato nel gergo anche range extender, può costare tanto, ma non per. La famosa azienda infatti risulta tale proprio per la sua facoltà di fornire al pubblico prezzi molto più bassi del solito, non ...

