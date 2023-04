' Restart - L' Italia ricomincia da te' | alle 23 30 su Rai2 | ospiti e anticipazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattiaAlbano : La qualità del giornalismo in Italia è causa ed effetto del nostro collasso culturale. Sempre più convinto che vi s… -

Si rinnova, lunedì 17 aprile alle 23.30, l'appuntamento con '- L'ricomincia da te', l'approfondimento economico di Rai 2 condotto da Annalisa Bruchi. Al centro del dibattito il primo Documento di economia e finanza (Def 2023) del governo Meloni. ...Organizzato con il sostegno di Fondazione San Paolo e nell'ambito del BANDOdella Regione ... Puerto è uno spazio di comunità ed è stato riconosciuto CIVIC PLACE dalla FondazioneSociale: ...Orgogliosi il Presidente dellaIng. Pierfabrizio Puntorieri, la direttrice tecnica prof.ssa ... Passando poi all'evento di domenica 2 Aprile organizzato dalla Federazione Ginnastica d'...

A ''Restart'' le novità del Def su tasse e pensioni e la sfida del Pnrr Rai Storia

Due weekend ricchi di medaglie e trofei per le ginnaste della Restart Reggio Calabria. Doppio appuntamento il 26 marzo scorso ed anche domenica 2 aprile, per le ragazze della professoressa Marilena D’ ...Pronte per te le previsioni prezzi azioni Italia dedicate a Mfe A (Media for Europe), Anima Holding e Restart SIIQ spa.