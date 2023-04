Repubblica: “De Laurentiis costretto dalle alte sfere ad incontrare gli ultras” (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo Repubblica Aurelio De Laurentiis è stato costretto dalle alte sfere ad incontrare gli ultras che “vogliono la sottomissione” La pace tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras divide l’opinione pubblica. Se da una parte la maggior parte dei tifosi e della stampa è d’accordo con il patto, dall’altra ci sono giornalisti che non hanno preso bene la decisione del presidente azzurro. Secondo Vicinanza de La Repubblica, gli ultras vogliono la sottomissione di De Laurentiis Dopo il parere di Giancarlo Padovan, anche Luigi Vicinanza si è espresso in maniera negativa sulla pace. Su Repubblica Napoli, l’ex direttore di Espresso e Tirreno ha espresso una voce ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) SecondoAurelio Deè statoadgliche “vogliono la sottomissione” La pace tra Aurelio Dee glidivide l’opinione pubblica. Se da una parte la maggior parte dei tifosi e della stampa è d’accordo con il patto, dall’altra ci sono giornalisti che non hanno preso bene la decisione del presidente azzurro. Secondo Vicinanza de La, glivogliono la sottomissione di DeDopo il parere di Giancarlo Padovan, anche Luigi Vicinanza si è espresso in maniera negativa sulla pace. SuNapoli, l’ex direttore di Espresso e Tirreno ha espresso una voce ...

