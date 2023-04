REPORTAGE – Napoli, lo scudetto non è solo pallone (Di lunedì 17 aprile 2023) Forcella, quartiere Pendino, la Pignasecca, San Biagio dei Librai, via dei Tribunali, San Gregorio Armeno, i Quartieri Spagnoli, Chiaia e, via via, tutta la città. 33 anni di attesa hanno maturato una scenografia senza pari. Il popolo napoletano, in vista della matematica certezza della conquista del terzo scudetto, da settimane sta addobbando la città. Quasi mai si tratte, però, di semplici festoni. Perlopiù gli striscioni contengono messaggi di rivendicazione, rivalsa, sfottò. Se da un lato l’immagine di Maradona – di un iconico che quasi sfocia nel religioso con tanto di tempietto e di venerazione dell’immagine del piede – non è nemmeno scalfita dai volti moderni do Osimhen o Kvara, la Juventus è il bersaglio preferito dagli azzurri di ogni età. Su tutti i simbolismi, la ‘casa funebre’ e l’uomo-manifesto fanno dell’associazione di quei ‘colori’ al peggio una ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 17 aprile 2023) Forcella, quartiere Pendino, la Pignasecca, San Biagio dei Librai, via dei Tribunali, San Gregorio Armeno, i Quartieri Spagnoli, Chiaia e, via via, tutta la città. 33 anni di attesa hanno maturato una scenografia senza pari. Il popolo napoletano, in vista della matematica certezza della conquista del terzo, da settimane sta addobbando la città. Quasi mai si tratte, però, di semplici festoni. Perlopiù gli striscioni contengono messaggi di rivendicazione, rivalsa, sfottò. Se da un lato l’immagine di Maradona – di un iconico che quasi sfocia nel religioso con tanto di tempietto e di venerazione dell’immagine del piede – non è nemmeno scalfita dai volti moderni do Osimhen o Kvara, la Juventus è il bersaglio preferito dagli azzurri di ogni età. Su tutti i simbolismi, la ‘casa funebre’ e l’uomo-manifesto fanno dell’associazione di quei ‘colori’ al peggio una ...

