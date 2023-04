Report, eredità Agnelli: la doppia firma di Marella Non poteva essere in contemporanea a Ginevra e Torino (Di lunedì 17 aprile 2023) Sulla complicata e intricata vicenda dell'eredità Agnelli, spuntano fatti inediti che rischiano di stravolgere gli equilibri di famiglia dopo la morte dell'Avvocato e la nascita dell'impero di John Elkann. La trasmissione Report di Rai Tre - si legge sul Fatto Quotidiano - questa sera mostrerà la documentazione depositata alla Camera di Commercio di Torino rivelando fatti finora mai rivelati. E, attraverso l’aiuto di consulenti, ne ha messo in fila tutte le anomalie. Oggi il capitale sociale è diviso tra i fratelli Elkann: John possiede il 60%, il restante 40% è ripartito in parti uguali tra Lapo e Ginevra: hanno la piena proprietà delle quote dal 23 febbraio 2019, giorno della morte della nonna Marella Caracciolo, vedova dell ’Avvocato. In realtà, già nel 2004, la signora aveva venduto ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 aprile 2023) Sulla complicata e intricata vicenda dell', spuntano fatti inediti che rischiano di stravolgere gli equilibri di famiglia dopo la morte dell'Avvocato e la nascita dell'impero di John Elkann. La trasmissionedi Rai Tre - si legge sul Fatto Quotidiano - questa sera mostrerà la documentazione depositata alla Camera di Commercio dirivelando fatti finora mai rivelati. E, attraverso l’aiuto di consulenti, ne ha messo in fila tutte le anomalie. Oggi il capitale sociale è diviso tra i fratelli Elkann: John possiede il 60%, il restante 40% è ripartito in parti uguali tra Lapo e: hanno la piena proprietà delle quote dal 23 febbraio 2019, giorno della morte della nonnaCaracciolo, vedova dell ’Avvocato. In realtà, già nel 2004, la signora aveva venduto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crescy1976 : RT @napolista: L’eredità Agnelli-#Elkann a #Report: ci sarebbero milioni di euro di imposte non pagate allo Stato Margherita #Agnelli sost… - infoitcultura : L'eredità Agnelli-Elkann a Report: ci sarebbero milioni di euro di imposte non pagate allo Stato - emanuel31186678 : RT @napolista: L’eredità Agnelli-#Elkann a #Report: ci sarebbero milioni di euro di imposte non pagate allo Stato Margherita #Agnelli sost… - ivangallo80 : RT @napolista: L’eredità Agnelli-#Elkann a #Report: ci sarebbero milioni di euro di imposte non pagate allo Stato Margherita #Agnelli sost… - Stefaniaugo77 : RT @napolista: L’eredità Agnelli-#Elkann a #Report: ci sarebbero milioni di euro di imposte non pagate allo Stato Margherita #Agnelli sost… -