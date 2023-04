'Report - C'era una volta Calciopoli', alle 21.20 su Rai 3: ecco le anticipazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Si intitola 'C'era una volta Calciopoli' l'inchiesta di apertura della puntata di Report in onda lunedì 17 aprile alle 21.20 su Rai 3 e disponibile su RaiPlay e Rai Italia. Firmata da Daniele Autieri, ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) Si intitola 'C'era una' l'inchiesta di apertura della puntata diin onda lunedì 17 aprile21.20 su Rai 3 e disponibile su RaiPlay e Rai Italia. Firmata da Daniele Autieri, ...

Calciopoli, l'inchiesta di Report che può riaprire il caso. Cellino, i faldoni bruciati, Moggi e il giallo della chiavetta ... chi si scaricava come Irpef il trasporto...andammo nel piazzale giù di sotto, c'era un bidone di ... "Mi chiama Berlusconi, racconta Cellino a Report, mi dice che dovevo assolutamente candidarmi contro ...