Renzi su Calenda: 'Mi ha attaccato con toni grillini' (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Terzo Polo implode tra insulti e rinfacci. "Credo che la settimana scorsa abbiamo vissuto una pagina molto brutta, e ne sono personalmente amareggiato". Lo ha detto Matteo Renz i, ospite in ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Terzo Polo implode tra insulti e rinfacci. "Credo che la settimana scorsa abbiamo vissuto una pagina molto brutta, e ne sono personalmente amareggiato". Lo ha detto Matteo Renz i, ospite in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Con un certo ritardo sulla tabella di marcia, otto mesi dopo aver stipulato un patto con lui, Carlo Calenda sembra… - raffaellapaita : «Le parole di Calenda di ieri ricordano il livore dell'antiberlusconismo di Travaglio, non certo quelle di un leade… - ilriformista : La politica è sogno, non fango', la Replica di Renzi dopo la 'settimana di follie via Twitter' - drndbl : RT @alfo_lanzieri: Questo articolo sarebbe da ignorare, se non fosse che proff. ne discutono come fosse una 'analisi' seria. Sei giovane e… - Rog_2 : RT @alfo_lanzieri: Questo articolo sarebbe da ignorare, se non fosse che proff. ne discutono come fosse una 'analisi' seria. Sei giovane e… -