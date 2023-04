Renzi e il problema sbarramento alle Europee dopo il divorzio da Azione. La senatrice di Sud chiama Nord: “Italia Viva? Stiamo flirtando” (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scorso 4 dicembre aveva vaticinato che il mai nato partito unico con Azione sarebbe stato il più votato alle Europee di febbraio 2024. Siccome quella data – ricordate il referendum costituzionale? – non gli porta proprio bene, ora che il “Terzo polo” è sepolto da litigi e insulti, Italia Viva ha un problema molto più spiccio: riuscire a superare lo sbarramento al 4% previsto per andare a Bruxelles. In altre parole: deve trovare un alleato. E Carlo Calenda ha già chiuso la porta in faccia nello scorso week end, annunciando che è meglio ognuno vada per conto suo. Insomma, c’è il rischio di un clamoroso flop per entrambi. Qualche intesa bisognerà trovarla. Una prima sponda è arrivata dal partito di Cateno De Luca, Sud chiama ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scorso 4 dicembre aveva vaticinato che il mai nato partito unico consarebbe stato il più votatodi febbraio 2024. Siccome quella data – ricordate il referendum costituzionale? – non gli porta proprio bene, ora che il “Terzo polo” è sepolto da litigi e insulti,ha unmolto più spiccio: riuscire a superare loal 4% previsto per andare a Bruxelles. In altre parole: deve trovare unato. E Carlo Calenda ha già chiuso la porta in faccia nello scorso week end, annunciando che è meglio ognuno vada per conto suo. Insomma, c’è il rischio di un clamoroso flop per entrambi. Qualche intesa bisognerà trovarla. Una prima sponda è arrivata dal partito di Cateno De Luca, Sud...

