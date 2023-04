Renzi | Chiedo scusa a tutti gli amici che credono nel riformismo e nel Terzo Polo

(Di lunedì 17 aprile 2023) di Matteo. E-News di sabato mattina per augurarvi buon fine settimana. E per chiederegli...

sui social: 'scusa per l'indecoroso spettacolo di questa settimana'non ha rimpianti: 'Ho fatto tutti i passi indietro possibili. Mi dispiace tanto per chi non sa quanto è bella la ...I riformisti del Pd non sono mai stati tentati dal duo- Calenda, considerato approdo infido ... Il compromesso è una parola nobile, e questoa Schlein, compromesso su tutto. Politica ...Leggi Anche Terzo polo, Calenda: 'Connessun partito unico perché non lo vuole' Le scuse di- Matteoha replicato nella e - news settimanale chiedendo 'scusa a tutti gli amici che ...

Terzo Polo, Calenda: "Mai ricevuto avvisi di garanzia o soldi da dittatori" | Renzi: "Chiedo scusa, spettacolo indecoroso" TGCOM

Il quadro nazionale non si distacca troppo dalla fotografia siciliana che vede, da tempo, una distanza forte tra i gruppi dirigenti dei due partiti. 2' DI LETTURA PALERMO – La guerra dei Roses in sals ...Nessun riformista lascerà il Pd. Se mai qualcuno fosse stato tentato dal Terzo Polo, adesso è crollato il molo di approdo. Schlein per ora può approfittare dell’insperata nuova situazione ...