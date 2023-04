Regno Unito, inchiesta del Parlamento sul premier Rishi Sunak per conflitto d’interessi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Parlamento britannico ha aperto un’inchiesta sul premier Rishi Sunak per sospetto conflitto d’interessi familiare. L’ufficio del Commissioner for Standards, un organo di controllo, ha deciso di procedere a una investigazione amministrativa nei confronti del primo ministro Tory per la vicenda che riguarda una struttura di assistenza per bambini, la Koru Kids. La moglie di Sunak, Akshata Murthy, risulta aver avuto interessi d’affari nella Koru Kids che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato. E la struttura nel frattempo ha beneficiato di progetti legislativi promossi dallo stesso governo Sunak. La moglie di Sunak, Akshata Murty, è una ricchissima ereditiera e businesswoman di origini indiane. È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilbritannico ha aperto un’sulper sospettofamiliare. L’ufficio del Commissioner for Standards, un organo di controllo, ha deciso di procedere a una investigazione amministrativa nei confronti del primo ministro Tory per la vicenda che riguarda una struttura di assistenza per bambini, la Koru Kids. La moglie di, Akshata Murthy, risulta aver avuto interessi d’affari nella Koru Kids che ilnon avrebbe a suo tempo dichiarato. E la struttura nel frattempo ha beneficiato di progetti legislativi promossi dallo stesso governo. La moglie di, Akshata Murty, è una ricchissima ereditiera e businesswoman di origini indiane. È ...

