Reggina, violazioni amministrative: 3 punti di penalizzazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Tribunale ha disposto anche 3 mesi di inibizione per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi Leggi su itasportpress (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Tribunale ha disposto anche 3 mesi di inibizione per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi

