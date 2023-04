Reggina, tre punti di penalizzazione per i ritardi nei pagamenti: cambia la classifica di Serie B (Di lunedì 17 aprile 2023) Tre punti di penalizzazione alla Reggina per il mancato versamento delle ritenute Irpef e degli stipendi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il club amaranto, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. Per la squadra allenata da Filippo Inzaghi la penalizzazione a stagione in corso significa l’addio momentaneo al quinto posto: in classifica scende a quota 46 punti, sopravanzata da Cagliari e Parma ma ancora in piena lotta per un posto ai play-off. La Reggina era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento nei termini previsti in favore di diversi tesserati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Trediallaper il mancato versamento delle ritenute Irpef e degli stipendi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il club amaranto, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. Per la squadra allenata da Filippo Inzaghi laa stagione in corso significa l’addio momentaneo al quinto posto: inscende a quota 46, sopravanzata da Cagliari e Parma ma ancora in piena lotta per un posto ai play-off. Laera stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento nei termini previsti in favore di diversi tesserati ...

