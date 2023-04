Reggina, rischio -3 per il mancato rispetto delle scadenze Irpef: oggi la sentenza (Di lunedì 17 aprile 2023) La Reggina rischia la penalizzazione in classifica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura Figc ha chiesto di sanzionare la società amaranto con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. In giornata è attesa una sentenza che potrebbe, in primo grado, riscrivere la classifica dei piani alti del campionato di Serie B. La Reggina al momento è quinta con 49 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Larischia la penalizzazione in classifica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura Figc ha chiesto di sanzionare la società amaranto con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamentoritenuteper le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. In giornata è attesa unache potrebbe, in primo grado, riscrivere la classifica dei piani alti del campionato di Serie B. Laal momento è quinta con 49 punti. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Reggina, rischio -3 per il mancto rispetto delle scadenze Irpef: oggi la sentenza - sportli26181512 : Reggina a rischio -3 per il mancato rispetto delle scadenze Irpef: Reggina a rischio -3 per il mancato rispetto del… - Gazzetta_it : #Reggina a rischio -3 per il mancato rispetto delle scadenze Irpef. La richiesta della procura Figc - citynowit : Per gli stessi motivi, la società amaranto non ha rispettato neanche la seconda scadenza - TUTTOB1 : CorSport: 'Reggina, inadempienze. Oggi rischio -4' -