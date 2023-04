Reggina penalizzata di 3 punti per violazioni Covisoc | la nuova classifica di Serie B

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha inflitto 3di penalizzazione alla, pena afflittiva e dunque da scontare nella corrente stagione sportiva diB, con l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. Il club calabrese era stato deferito perCo.Vi.So.C. (mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022). Il TFN ha dunque accolto la richiesta della Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné, che stamattina aveva chiesto tredi penalizzazione per la società. Ecco allora come cambia la ...

La Reggina (49 punti), che farà visita al Bari alla penultima, in settimana dovrebbe venire penalizzata di 4 punti e il Parma (48 punti) di 1. In sintesi, la lotta play-off si rianimerebbe perché... Ma per il governo del calcio, la Reggina deve essere penalizzata, per non aver rispettato le leggi sportive.

Serie B, Reggina penalizzata in classifica: il motivo Nel pomeriggio arriverà la sentenza che decreterà una volta e per tutte se la Reggina verrà anch’essa penalizzata in classifica come successo nei ...Lunedì 17 aprile è il giorno dell’udienza al Tfn per la Reggina. I l Tribunale Nazionale Federale dovrà prendere una decisione in merito al deferimento per i mancati pagamenti registrati a l 16 febbra ...