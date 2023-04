Reggina | la Procura Federale chiede tre punti di penalizzazione

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono arrivate le richieste dellasul caso. Il club amaranto non ha rispettato la scadenza del 16 febbraio sui pagamenti dei contributi Irpef e Inps ed è stata chiamata a rispondere della questione davanti al Tribunale Nazionale. La richiesta è di tredida scontare nella stagione in corso, decisione che in un certo senso non sorride neppure al Benevento. Il Palermo, prossimo avversario dei giallorossi, vede infatti crescere le speranze di un piazzamento in zona play off. Attualmente il Pisa, ottavo, dista tre lunghezze. In caso di, anche i calabresi si troverebbero alla stessa distanza. La sentenza è attesa nel pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LaFigc ha chiesto di sanzionare lacon tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di ...

La Procura Figc ha chiesto di sanzionare la Reggina con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità ...