Reggina | chiesti tre punti di penalizzazione per mancato versamento dell'IRPEF

Reggina, chiesti 3 punti di penalizzazione Sportitalia

La Procura Figc ha chiesto di sanzionare la Reggina con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità ...La Procura Figc ha chiesto di sanzionare la Reggina con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità ...