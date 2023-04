Reggiana, Diana: «Ho dato ai miei giocatori la carta di credito» (Di lunedì 17 aprile 2023) Aimo Diana, allenatore della Reggiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la promozione in B ottenuta a Olbia Aimo Diana, allenatore della Reggiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la promozione in B ottenuta a Olbia. Le sue dichiarazioni: «Siamo sempre rimasti lì, sapevamo di essere forti. Festeggiamenti a Olbia? Non avevamo organizzato nulla perché pensavamo di giocarci tutti all’ultima. Avevo promesso la carta di credito ai ragazzi, non so ancora quanto abbiano speso. Futuro? Ho voglia di confrontarmi con una categoria superiore. Dovremo ristrutturarci completamente visto che in tanti sono a scadenza, ma comunque la base è molto buona. Io ho il rinnovo automatico con la promozione, ma c’è tempo per trovarci e parlarne». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Aimo, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la promozione in B ottenuta a Olbia Aimo, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la promozione in B ottenuta a Olbia. Le sue dichiarazioni: «Siamo sempre rimasti lì, sapevamo di essere forti. Festeggiamenti a Olbia? Non avevamo organizzato nulla perché pensavamo di giocarci tutti all’ultima. Avevo promesso ladiai ragazzi, non so ancora quanto abbiano speso. Futuro? Ho voglia di confrontarmi con una categoria superiore. Dovremo ristrutturarci completamente visto che in tanti sono a scadenza, ma comunque la base è molto buona. Io ho il rinnovo automatico con la promozione, ma c’è tempo per trovarci e parlarne». L'articolo proviene da Calcio News 24.

