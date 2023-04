Ha scontato in carcere otto dei quindici anni inflitti per aver ammazzato la sua fidanzata,, con 4 colpi di pistola nel 2013 a Pretoria, ma non basta. Non è sufficiente per i genitori ...Oscar Pistorius, condannato a 5 anni per l'omicidio della fidanzata, esce dal carcere dopo soli dieci mesi - guarda LA MAMMA DELLA VITTIMA - La famiglia della modella si era opposta ...Oscar Pistorius resta in carcere. E' stata negata la libertà condizionale all'ex stella dell'atletica paralimpica del Sudafrica, in carcere per l'omicidio, 10 anni fa, della fidanzata. La decisione della commissione per la libertà vigilata è stata presa in un'udienza presso il penitenziario alla periferia della capitale sudafricana Pretoria, dove è detenuto il ...

Reeva Steenkamp, la modella uccisa da Oscar Pistorius, sarà al centro di una nuova docuserie WIRED Italia

Le autorità giudiziarie del Sudafrica hanno respinto la richiesta di libertà condizionata richiesta per l'ex atleta Oscar Pistorius, ...