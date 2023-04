Reddito di cittadinanza, come cambia l’importo massimo mensile per le famiglie con la Garanzia per l’Inclusione (Di lunedì 17 aprile 2023) Il nuovo Reddito di cittadinanza taglia gli importi per le famiglie. La Garanzia per l’Inclusione che sostituirà il sussidio garantirà risparmi per tre miliardi. Anche se nel 2024 se ne salverà soltanto uno Mentre già oggi si registra un calo nelle richieste a febbraio. La minore spesa dipende dai parametri di ingresso più selettivi. Ma anche dall’entità del beneficio. Che nel suo importo massimo si calcolerà con una “scala di equivalenza” meno favorevole per le famiglie. Tranne in un caso. Ovvero quando c’è un componente disabile. Ma è in arrivo anche un incentivo per i Neet. I datori di lavoro che assumeranno under 30 registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani” avranno un bonus da scontare mese per mese sul 60% della ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Il nuovoditaglia gli importi per le. Laperche sostituirà il sussidio garantirà risparmi per tre miliardi. Anche se nel 2024 se ne salverà soltanto uno Mentre già oggi si registra un calo nelle richieste a febbraio. La minore spesa dipende dai parametri di ingresso più selettivi. Ma anche dall’entità del beneficio. Che nel suo importosi calcolerà con una “scala di equivalenza” meno favorevole per le. Tranne in un caso. Ovvero quando c’è un componente disabile. Ma è in arrivo anche un incentivo per i Neet. I datori di lavoro che assumeranno under 30 registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani” avranno un bonus da scontare mese per mese sul 60% della ...

