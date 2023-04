Reddito di cittadinanza addio: a chi andranno i soldi degli "assegni M5s" (Di lunedì 17 aprile 2023) Meno soldi ai fannulloni, più aiuti a famiglie e imprese. È questo il senso della riforma del lavoro allo studio del ministro Marina Elvira Calderone, che è molto più di un semplice colpo di spugna sul fallimentare Reddito di cittadinanza. Il decreto, che è in via di definizione e arriverà sul tavolo di uno dei prossimi Cdm, ruota intorno ad un cambiamento di prospettiva più volte ribadito da Giorgia Meloni: combattere la povertà non a colpi di sussidi e mancette di Stato, seguendo una logica del tirare a campare, ma aiutando chi ha la possibilità (e la voglia) ad uscire dal pantano con le proprie forze. Il punto di partenza, ovviamente, è la ridefinizione totale dello strumento ideato dai Cinquestelle. Il Reddito di cittadinanza cesserà definitivamente di esistere il 31 dicembre. Dal primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Menoai fannulloni, più aiuti a famiglie e imprese. È questo il senso della riforma del lavoro allo studio del ministro Marina Elvira Calderone, che è molto più di un semplice colpo di spugna sul fallimentaredi. Il decreto, che è in via di definizione e arriverà sul tavolo di uno dei prossimi Cdm, ruota intorno ad un cambiamento di prospettiva più volte ribadito da Giorgia Meloni: combattere la povertà non a colpi di sussidi e mancette di Stato, seguendo una logica del tirare a campare, ma aiutando chi ha la possibilità (e la voglia) ad uscire dal pantano con le proprie forze. Il punto di partenza, ovviamente, è la ridefinizione totale dello strumento ideato dai Cinquestelle. Ildicesserà definitivamente di esistere il 31 dicembre. Dal primo ...

