Re Carlo III ha un patrimonio di 700 milioni di euro: ecco come ha accumulato una ricchezza (molto) superiore a quella della regina Elisabetta (Di lunedì 17 aprile 2023) Seicento milioni di sterline, circa settecento milioni di euro: a tanto ammonta il patrimonio personale di Re Carlo III. A poche settimane dall’incoronazione, prevista per il 6 maggio, i tabloid inglesi hanno deciso di fare i conti in tasca al nuovo Sovrano scoprendo che ha doppiato i risparmi di mamma Elisabetta II, le cui ricchezze erano state stimate in 370 milioni di sterline (poco meno di 415 milioni di euro). Un colpo di scena, sì, ma clamoroso solo fino ad un certo punto. Il Sunday Times ha infatti messo assieme i pezzi, scandagliato i conti e fino a scoprire come e perché Carlo è più ricco di celebrità planetarie come David e Victoria Beckham o di Elton John. IL ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Seicentodi sterline, circa settecentodi: a tanto ammonta ilpersonale di ReIII. A poche settimane dall’incoronazione, prevista per il 6 maggio, i tabloid inglesi hanno deciso di fare i conti in tasca al nuovo Sovrano scoprendo che ha doppiato i risparmi di mammaII, le cui ricchezze erano state stimate in 370di sterline (poco meno di 415di). Un colpo di scena, sì, ma clamoroso solo fino ad un certo punto. Il Sunday Times ha infatti messo assieme i pezzi, scandagliato i conti e fino a scopriree perchéè più ricco di celebrità planetarieDavid e Victoria Beckham o di Elton John. IL ...

