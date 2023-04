RdC addio | nel 2024 arriva la Garanzia per l’Inclusione | come funzioneranno Gil | Pal e Gal

(Di lunedì 17 aprile 2023) Com’è ormai noto, dalnon ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. La misura è stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la diffusione di una nuova bozza del decreto lavoro èto un aggiornamento della misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza, che non si chiamerà più MIA, Misura perattiva, bensìpero Gil. In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito di Cittadinanza, la nuova misura distingue due categorie di nuclei beneficiari: ...

Reddito di cittadinanza "grillino". Dal primo gennaio 2024 la misura di sostegno ai ... avere un Isee non superiore a 7.200 euro (colera di 9.360 euro), mentre il reddito familiare annuo ...Dunque, il Governo Meloni diràal reddito di cittadinanza non tramite la MIA , ma con un ...ridotto posto che saranno previste condizioni di accesso più restrittive di quelle in vigore per ilALCome annunciato il Reddito di cittadinanza sarà sostituito dalla Garanzia per l'Inclusione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e riguarderà circa 709mila nuclei familiari con Isee ...

Dal 2024 si dirà addio al Reddito di Cittadinanza. Al suo posto arriva la Gil, Garanzia per l'Inclusione. Vediamo come funziona.Addio Reddito di cittadinanza “grillino”. Dal primo gennaio 2024 la misura di sostegno ai disoccupati, che nelle intenzioni dell’allora premier Giuseppe Conte doveva funzionare anche come strumento di ...