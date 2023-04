Rassegna stampa 17 aprile 2023: tensione sui migranti (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSui migranti la maggioranza sarà alla prova dell’Aula del Senato. Nominato intanto il commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano: è Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Quattro Regioni, guidate dal centrosinistra, non hanno firmato l’intesa: sono Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia. Nel pomeriggio intanto è iniziato il salvataggio di un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600 migranti a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud orientale, da parte della Guardia Costiera. Le operazioni sono state rese difficoltose dalle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSuila maggioranza sarà alla prova dell’Aula del Senato. Nominato intanto il commissario delegato allo stato di emergenza per inelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano: è Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Quattro Regioni, guidate dal centrosinistra, non hanno firmato l’intesa: sono Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia. Nel pomeriggio intanto è iniziato il salvataggio di un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud orientale, da parte della Guardia Costiera. Le operazioni sono state rese difficoltose dalle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Rassegna stampa esilarante: gli operatori informativi schiumano come lumache dopo un acquazzone estivo… - gspazianitesta : Così, gli è venuto due. Magari domani dice uno. Sempre così, a capocchia. Ascoltare sul punto la rassegna stampa di… - AlbertoBagnai : @Gino_paneZvino E si riferiva non a un taglio, ma a un minor aumento delle pensioni oltre 3150 euro: - forzaroma : Roma, allungo Champions. Ritrova Pellegrini, Abraham-gol e vola a +5 sull'Inter #ASRoma #RomaUdinese #SerieA - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #17aprile 'Pagine', la rassegna stampa di #SkyTg24. Ogni mattina @TrueGhit sfoglia per voi i quotidiani in cerca di notizie, i… -