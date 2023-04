Ranucci (Report): «Stasera parleremo di Calciopoli e riscriveremo questa storia» (Di lunedì 17 aprile 2023) Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha parlato al Tg3 della puntata di Report che andrà in onda Stasera e che parlerà di Calciopoli Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha parlato al Tg3 della puntata di Report che andrà in onda Stasera e che parlerà di Calciopoli e della Juventus. LE PAROLE – «Stasera parleremo di Calciopoli e riscriveremo questa storia. Mostreremo alcune intercettazioni inedite, poi anche delle testimonianze dei protagonisti di quella storia. Si parlerà di incrontri segreti, di dossieraggi, di investigazioni avvenute in maniera illegittima. Poi parleremo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Sigfrido, conduttore di, ha parlato al Tg3 della puntata diche andrà in ondae che parlerà diSigfrido, conduttore di, ha parlato al Tg3 della puntata diche andrà in ondae che parlerà die della Juventus. LE PAROLE – «di. Mostreremo alcune intercettazioni inedite, poi anche delle testimonianze dei protagonisti di quella. Si parlerà di incrontri segreti, di dossieraggi, di investigazioni avvenute in maniera illegittima. Poi...

