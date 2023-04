Ranking WTA (17 aprile): variazioni minime, Martina Trevisan rimane la migliore azzurra (Di lunedì 17 aprile 2023) Nessuna variazione di rilievo nel Ranking WTA. Poiché la settimana appena conclusa è stata dedicata ai playoff di Billie Jean King Cup, la top 20 rimane praticamente intonsa: Iga Swiatek prima con 8975 punti, con Aryna Sabalenka e Jessica Pegula a completare il podio con Ons Jabeur e Caroline Garcia in top 5. La migliore azzurra rimane Martina Trevisan: la toscana è stabile al ventesimo posto del Ranking con 1778 punti conquistati, con la diciannovesima piazza, occupata da Magda Linette, lontana soltanto 32 lunghezze. Ranking WTA Lunedì 17 aprile 2023 1 Iga Swiatek 8975 2 Aryna Sabalenka 6891 3 Jessica Pegula 5735 4 Ons Jabeur 5031 5 Caroline Garcia 4990 6 Coco Gauff 4346 7 Elena Rybakina 4305 8 Daria Kasatkina 3505 9 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Nessuna variazione di rilievo nelWTA. Poiché la settimana appena conclusa è stata dedicata ai playoff di Billie Jean King Cup, la top 20praticamente intonsa: Iga Swiatek prima con 8975 punti, con Aryna Sabalenka e Jessica Pegula a completare il podio con Ons Jabeur e Caroline Garcia in top 5. La: la toscana è stabile al ventesimo posto delcon 1778 punti conquistati, con la diciannovesima piazza, occupata da Magda Linette, lontana soltanto 32 lunghezze.WTA Lunedì 172023 1 Iga Swiatek 8975 2 Aryna Sabalenka 6891 3 Jessica Pegula 5735 4 Ons Jabeur 5031 5 Caroline Garcia 4990 6 Coco Gauff 4346 7 Elena Rybakina 4305 8 Daria Kasatkina 3505 9 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +23 per Viktoriya Tomova - giovannipelazzo : Top10 ?????? ranking #WTA 20) #Trevisan: 1778 43) #Giorgi: 1214 51) #Cocciaretto: 1076 66) Paolini: 841 79) Bronzett… - magsportivo : TENNIS - Internazionali d'Italia: sarà cast stellare con i primi 70 del ranking ATP e Wta. Leggi l'articolo:… - quindicizero : Nel frattempo, è uscita l'entry list del WTA 1000 di Roma. ?? Ci sono tutte le prime 70 del mondo, tranne Halep e A… - giovannipelazzo : A metà aprile 2022 Anett Kontaveit ???? era n°6 WTA. Di lì a poco (inizio maggio) sarebbe entrata in top5 per la 1ª… -