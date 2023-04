Ranking ATP, nessuno può superare Jannik Sinner questa settimana. E c’è Holger Rune nel mirino… (Di lunedì 17 aprile 2023) Il tabellone principale del torneo ATP Barcellona 2023 di tennis metterà 500 punti in palio sulla terra battuta catalana: Jannik Sinner, che giocherà anche in doppio con l’australiano Alex de Minaur, potrebbe guadagnare una posizione nel Ranking ATP. A conti fatti, nessuno questa settimana potrà scavalcare Sinner, il quale a sua volta difficilmente potrà schiodarsi dall’ottavo posto nel Ranking ATP: nonostante i 500 punti potenziali, infatti, l’azzurro vincendo il torneo potrà superare soltanto Holger Rune, a patto che il danese non vinca a Monaco di Baviera. L’azzurro a Barcellona è la testa di serie numero 4 in singolare e quindi avrà un bye al primo turno, poi potrebbe ritrovarsi, così come a ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Il tabellone principale del torneo ATP Barcellona 2023 di tennis metterà 500 punti in palio sulla terra battuta catalana:, che giocherà anche in doppio con l’australiano Alex de Minaur, potrebbe guadagnare una posizione nelATP. A conti fatti,potrà scavalcare, il quale a sua volta difficilmente potrà schiodarsi dall’ottavo posto nelATP: nonostante i 500 punti potenziali, infatti, l’azzurro vincendo il torneo potràsoltanto, a patto che il danese non vinca a Monaco di Baviera. L’azzurro a Barcellona è la testa di serie numero 4 in singolare e quindi avrà un bye al primo turno, poi potrebbe ritrovarsi, così come a ...

