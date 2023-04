Ranking Atp aggiornato a lunedì 17 aprile: Sinner guadagna altri punti, Musetti torna in top 20 (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 17 aprile. Buone notizie per Jannik Sinner, che non guadagna posizioni ma aumenta il bottino di punti grazie alla semifinale raggiunta a Montecarlo salendo a quota 3.525. L’azzurro non ha ancora tanti punti da difendere nella stagione su terra perciò potrà ambire a risalire la china almeno fino al Roland Garros. Da segnalare inoltre le posizioni perse da Stefanos Tsitsipas, campione uscente nel Principato di Monaco, a discapito di Ruud e Medvedev. Bene Lorenzo Musetti, che grazie ai quarti a Montecarlo arrivati dopo il prestigioso successo ai danni di Djokovic torna tra i primi venti. Esce invece dalla top 100 dopo 14 anni ininterrotti Fabio Fognini. Di seguito la classifica ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) IlAtp17. Buone notizie per Jannik, che nonposizioni ma aumenta il bottino digrazie alla semifinale raggiunta a Montecarlo salendo a quota 3.525. L’azzurro non ha ancora tantida difendere nella stagione su terra perciò potrà ambire a risalire la china almeno fino al Roland Garros. Da segnalare inoltre le posizioni perse da Stefanos Tsitsipas, campione uscente nel Principato di Monaco, a discapito di Ruud e Medvedev. Bene Lorenzo, che grazie ai quarti a Montecarlo arrivati dopo il prestigioso successo ai danni di Djokovictra i primi venti. Esce invece dalla top 100 dopo 14 anni ininterrotti Fabio Fognini. Di seguito la classifica ...

