Ranking Atp | 17 aprile 2023 | Sinner 8° | Fognini esce dalla top-100 dopo 771 settimane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - Mirarch3 : RT @BallettiRoberto: @Capezzone Può essere che Calenda e il suo pensiero non legano con il mondo politico ? Non tutti possono fare un parti… - _ITALIACHEVINCE : RT @federtennis: ?? Classifica #ATP dopo Monte-Carlo Sinner raggiunge la SF e conferma il best ranking, mentre Musetti torna in top 20 graz… - sim_sevenagency : RT @federtennis: ?? Classifica #ATP dopo Monte-Carlo Sinner raggiunge la SF e conferma il best ranking, mentre Musetti torna in top 20 graz… - Aquila6811 : RT @federtennis: ?? Classifica #ATP dopo Monte-Carlo Sinner raggiunge la SF e conferma il best ranking, mentre Musetti torna in top 20 graz… -

Semaforo rosso per Francesco Maestrelli nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo250 di Banja Luka (terra, montepremi 562.815 euro). Il 20enne di Pisa, numero 168 del mondo, ha .... ......rosso per Francesco Maestrelli nel turno decisivo delle qualificazioni del "Srpska Open" (250 - ... Il 20enne tennista pisano, n.168 del, dopo aver eliminato all'esordio il francese Fils, ha ...... finalista proprio a Monte - Carlo, e soprattutto dallo spagnolo leader delU21 e n.2 di quelloCarlos Alcaraz. Può sorridere anche Nardi che è sì uscito sconfitto dal test contro Musetti ...

Ranking ATP: Sinner e Musetti in Top 20, 12 italiani tra i primi 150 SuperTennis

By Roberto Ferri Despite winning his first Masters 1000, Andrey Rublev does not budge in the ATP rankings, whereas Holger Rune moves up to the seventh spot, a new career-high. TOP 20 Position Player ...The first clay-court ATP Masters 1000 event of the season at the Rolex Monte-Carlo Masters saw Andrey Rublev lift the ti ...