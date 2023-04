Raffaella Fico, la rivelazione su Balotelli a Verissimo: “Ci abbiamo riprovato ma siamo come fratelli” (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso delle ultime ore il nome di Raffaella Fico è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Verissimo e proprio qui si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo privato che hanno attirato l’attenzione di tutti. Nel dettaglio, non è passata inosservata la rivelazione che la showgirl ha fatto su Mario Balotelli. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato. I due sono stati insieme per quasi tre anni e il loro amore è stato coronato dalla nascita di Pia. L’amore tra la showgirl e il calciatore è naufrago ed oggi i due, stando a quanto dichiarato da Raffaella Fico, sono rimasti in buoni rapporti, nonostante abbiano cercato di ricostruire il loro legame ma senza successo. Questo è quanto ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso delle ultime ore il nome diè tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite die proprio qui si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo privato che hanno attirato l’attenzione di tutti. Nel dettaglio, non è passata inosservata lache la showgirl ha fatto su Mario. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato. I due sono stati insieme per quasi tre anni e il loro amore è stato coronato dalla nascita di Pia. L’amore tra la showgirl e il calciatore è naufrago ed oggi i due, stando a quanto dichiarato da, sono rimasti in buoni rapporti, nonostante abbiano cercato di ricostruire il loro legame ma senza successo. Questo è quanto ...

