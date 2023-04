Qui Milanello, Maldini ''confessa'' Pioli (Di lunedì 17 aprile 2023) I rossoneri verso la decisiva sfida di Champions con il Napoli. Ecco il colloquio tra Paolo Maldini e Stefano Pioli all'esterno di ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) I rossoneri verso la decisiva sfida di Champions con il Napoli. Ecco il colloquio tra Paoloe Stefanoall'esterno di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... torien1906 : @ilgiovanemassi @ToroGoal Date un occhio qui. I diversi campi di milanello. Campo misto sintetico su sabbia purific… - GabrieleCaloge7 : @sportface2016 qui a Milanello ne abbiamo diversi rebic , origi , Ibra , de ketelaere , merdias , gabbia e tatarusanu - LoJacobiano : RT @lu___01: Non lo posso più vedere, siamo ai livelli di Suso e Cerci per chi mi conosce qua sopra, può fare anche 150 gol da qui a giugno… - LonigroMarco : Qui Milanello, il racconto dell'allenamento - mgpg07 : RT @lu___01: Non lo posso più vedere, siamo ai livelli di Suso e Cerci per chi mi conosce qua sopra, può fare anche 150 gol da qui a giugno… -