“Questo lo dovete sapere” Amici 22 | quel bacio che non doveva esserci E ora parlano da fuori

(Di lunedì 17 aprile 2023) Panico ad22 dopo il(non programmato) tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. Come abbiamo già raccontato ieri, il ragazzo, a fine esibizione, si è avvicinato alla collega e l’ha baciata. Il problema è uno soltanto, anzi due: la coreografia non prevedeva unin bocca e Benedetta è felicemente fidanzata. Apriti cielo. Sui social chiaramente è successo un po’ di tutto. In molti hanno ipotizzato che il ragazzo sia follemente innamorato della compagna di scuola; poi c’è chi è certo che i due volessero solo scambiarsi unsulla guancia per congratularsi per il bel lavoro svolto. E poi c’è chi deduce, dabreve istante, che i due siano innamorati alla pazzia e che non vogliano più nasconderlo. Chiaramente nessuno di noi sa la verità, l’unica cosa che ci sentiamo di dire che sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Vorrei ricordarvi che per uscire non dovete chiedere il permesso, se vivete all’estero non vi impediscono di tornar… - peppesz : RT @rm1098j: #AllegriOut basta con questo schifo, questa non può essere la @juventusfc vi dovete vergognare banda di scappati di casa! - smvnday : voi mi dovete dare immediatamente la trama di questo film - Cosimomarinell2 : RT @Juventina962: Figli di puttana. Dovete pagare per tutto questo. L'avvocato ve faceva il culo a strisce. - stefyfu29 : @raffaellamucci1 @LucioMalan Se lo domandi guardando in casa di lega e fdi. Mi pare che su questo argomento siate g… -

... ma di che stiamo parlando Se non c'è amore è tutto inutile, se non c'è amore ve neandare ... cazzo, allora forse veramente serve meno terapia e c'è più bisogno di. Che poi cos'era la ...Segnalo che il mondo cambia quindi anche in qualche manieracambiare anche voi . Il transitodella luna, di Mercurio in toro, di Venere in Gemelli che fa vincere l'istinto. C'è una ...Quando udirono, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: 'Signore, tu che hai ... Non meravigliarti se ti ho detto:nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la ...

La riunione di Alessio Saccenti: “Per crescere dovete condividere gli ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Massimiliano Allegri non è soddisfatto per nulla, una prostrazione pessima: "Sicuramente dobbiamo migliorare, oggi era una partita che abbiamo fatto non bene per 60 minuti, poi dopo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...