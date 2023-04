Queste funzioni di Expert RAW non arriveranno sui Galaxy S22 (Di lunedì 17 aprile 2023) Samsung ha deciso di non portare Queste funzioni dell'app Expert RAW sui Galaxy S22. Vediamo quali sono e le motivazioni di questa scelta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) Samsung ha deciso di non portaredell'appRAW suiS22. Vediamo quali sono e le motivazioni di questa scelta. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

