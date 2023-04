Questa è stata la Roma (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 16/04/2023 alle 23:03 CEST Bove, Pellegrini e Abramo, in sconto, mettono i gol all’Olimpico Mou ha applicato le rotazioni pensando al duello chiave di giovedì contro il Feyenoord IL Roma non ha sprecato Questa domenica le sconfitte di Milano E InternetR e, con una vittoria solvibile contro il udinese (3-0), ambientato nella zona di Champions Leagueterzo con cinque punti di margine, in una partita che gli è servita anche per recuperare sensazioni e prepararsi al duello decisivo di questo giovedì contro feyenoord In Europa League. ROM UDI FORMAZIONI Roma Rui Patrizio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik (Spinazzola, 75?), Cristante, Bove, El Shaarawy (Zalewski, 75?); Wijnaldum (Matic, 60?), Pellegrini (Tahirovic, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 16/04/2023 alle 23:03 CEST Bove, Pellegrini e Abramo, in sconto, mettono i gol all’Olimpico Mou ha applicato le rotazioni pensando al duello chiave di giovedì contro il Feyenoord ILnon ha sprecatodomenica le sconfitte di Milano E InternetR e, con una vittoria solvibile contro il udinese (3-0), ambientato nella zona di Champions Leagueterzo con cinque punti di margine, in una partita che gli è servita anche per recuperare sensazioni e prepararsi al duello decisivo di questo giovedì contro feyenoord In Europa League. ROM UDI FORMAZIONIRui Patrizio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik (Spinazzola, 75?), Cristante, Bove, El Shaarawy (Zalewski, 75?); Wijnaldum (Matic, 60?), Pellegrini (Tahirovic, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : «Sedermi accanto a questo libraio e ascoltare le sue storie è stata un'esperienza dolceamara. Decenni fa la sua pas… - DantiNicola : Si sono messi in gioco, hanno studiato, discusso, scritto emendamenti, negoziato e votato. Hanno fatto politica. A… - MarcoMoriniTW : Ho la timeline invasa dai commenti sul live di Ed Sheeran di oggi, please don’t stop ?????? Qual è stato il vostro mo… - sb_simona : RT @JamesLucasIT: «Sedermi accanto a questo libraio e ascoltare le sue storie è stata un'esperienza dolceamara. Decenni fa la sua passione… - ilmarroculino : RT @pariginaera: Comunque ieri hanno fatto passare l'esibizione di iso come se fosse cantata in live mentre in realtà aveva la voce registr… -