"Quella ragazza è come l’Ebola, deve suicidarsi". Alle scuole medie l'odio del branco corre in chat (Di lunedì 17 aprile 2023) Quindici ragazzini creano un gruppo WhatsApp solo per discriminare, stalkerizzare e indurre a atti di autolesionismo una compagna non gradita. Ha il nome del virus mortale perché lo scopo era distruggere la ragazzina Leggi su repubblica (Di lunedì 17 aprile 2023) Quindici ragazzini creano un gruppo WhatsApp solo per discriminare, stalkerizzare e indurre a atti di autolesionismo una compagna non gradita. Ha il nome del virus mortale perché lo scopo era distruggere la ragazzina

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... senmavisinmavi : RT @AMunbesocarino: Ricordo che la sorella di Dani una volta in room disse che lui si faceva tutti quei problemi perché non stava cercando… - CercoMeStessa : @danielebiondi72 @lifeasalemonade @confundustria Povero stupidotto, non hai nemmeno capito che se c'è qualucuno che… - Alessia25125606 : RT @AMunbesocarino: E guardatelo ora, L’ha accolta subito a casa sua, le ha fatto conoscere i suoi genitori, la sua famiglia, i suoi amici.… - Alessia25125606 : RT @AMunbesocarino: Ricordo che la sorella di Dani una volta in room disse che lui si faceva tutti quei problemi perché non stava cercando… - saIicepiangente : @_nombreapellido ovvio, però tu hai difeso quella ragazza che ha definito 'sfigati' coloro che acquistano quei waffle. -