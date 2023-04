Quartieri Spagnoli | al murale di Maradona arrivano i tutor turistici contro l’affollamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... museodiemozioni : I Quartieri Spagnoli omaggiano i vecchi Campioni d’Italia del Napoli ?? - FBiasin : Quartieri Spagnoli, oggi: in migliaia in visita al murale di #Maradona. Fa decisamente impressione. - napolimagazine : VIDEO NM - Migliaia di persone al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli a Pasquetta - cronachecampane : #CronacadiNapoli #QuartieriSpagnoli #UltimeNotizie L'INIZIATIVA Anche ai Quartieri Spagnoli a Napoli ecco i tutor p… - guastronzo : @FraPol2 Il garante invece li porta a mangiare nei quartieri spagnoli -

I tutor turistici, con pettorine e cappellini distintivi del Comune di Napoli, sono anche ai, in particolare nell'area del murale di Maradona. L'iniziativa è promossa dall'assessorato al Turismo e Commercio nell'ambito del programma "Vedi Napoli e poi torni" che già vede i ...*** A Napoli è stata rubata la sagoma di Osimhen che era ai. *** Pinto della Roma: "Noi in pole position per Aouar Speriamo di non esserlo come la Ferrari, che poi non arriva alla ...Ricordo che una volta stavo camminando per ie una bambina piccolissima, avrà avuto sei anni, sganciò la mano dalla madre e corse verso di me. Si aggrappò al ginocchio e disse: '...

Napoli: anche ai Quartieri Spagnoli i tutor per i turisti Agenzia ANSA

Da venerdì tutor turistici con pettorine e cappellini distintivi del Comune di Napoli sono presenti anche ai Quartieri Spagnoli, soprattutto nell’area del murales di Maradona, meta di migliaia di ...L’iniziativa, voluta dall’Assessorato al Turismo, è partita venerdì: volontari con pettorine e cappellini del Comune di Napoli sono ...