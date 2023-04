Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 aprile 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 17 aprile 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni e ospiti Al centro della puntata le direttive green dell’Ue e le nuove misure del Governo contro gli “eco-vandali”. Spazio anche a un focus sui casi di malagiustizia con la storia di Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora. Con reportage, cifre e ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera, lunedì 17, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 17, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata le direttive green dell’Ue e le nuove misure del Governo contro gli “eco-vandali”. Spazio anche a un focus sui casi di malagiustizia con la storia di Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora. Con reportage, cifre e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Quarta Repubblica ha mostrato i 'progetti più folli' finanziati con il PNRR @ultimora_pol - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CapraiaLimite: Questa sera alle 21:15 Matteo Renzi torna in Tv , sarà ospite a Quarta Repubblica su Rete 4. - Roky99760738 : RT @CapraiaLimite: Questa sera alle 21:15 Matteo Renzi torna in Tv , sarà ospite a Quarta Repubblica su Rete 4. - AnimaCeleste : RT @CapraiaLimite: Questa sera alle 21:15 Matteo Renzi torna in Tv , sarà ospite a Quarta Repubblica su Rete 4. - fascistimoderni : @ItaliaViva @matteorenzi Quarta Repubblica è la discarica dei politici -