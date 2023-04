Quarta Repubblica | oggi 17 aprile un nuovo appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) su Retequattro: direttive green dell’Ue e la storia di Gaia Tortora, lunedì 17, torna l’con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata le direttive green dell’Ue e le nuove misure del Governo contro gli “eco-vandali”. Spazio anche a un focus sui casi di malagiustizia con la storia di Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora. Leggi anche: Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, ecco come sta Con reportage, cifre e approfondimenti, si parlerà poi del giallo sul caso Artem Uss, l’imprenditore russo evaso con il braccialetto elettronico lo scorso marzo. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall’orso in Trentino con la decisione del Tar di sospendere ...