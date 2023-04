“Quanto? Non sei Picasso”. Il prezzo choc dei quadri di Nikita Pelizon, bufera sulla vincitrice del GF Vip (Di lunedì 17 aprile 2023) Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 e si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro. Come da regolamento la metà, 50 mila euro, sono da destinare a un’associazione o ente di beneficenza. Gli altri 50mila sono a sua disposizione. Nei giorni scorsi la fresca vincitrice del reality di Alfonso Signorini, ha rilasciato un’intervista al popolare magazine “Tv Sorrisi e Canzoni” e ha svelato cosa intende fare con i soldi vinti. La metà della vincita Nikita Pelizon la darà a un’associazione che si occupa di ambiente. “Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali“, ha detto invece parlando dell’altra parte della vincita della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche: “Come spenderà i soldi del GF Vip”. Nikita Pelizon: ecco che fine faranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)ha vinto il GF Vip 7 e si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro. Come da regolamento la metà, 50 mila euro, sono da destinare a un’associazione o ente di beneficenza. Gli altri 50mila sono a sua disposizione. Nei giorni scorsi la frescadel reality di Alfonso Signorini, ha rilasciato un’intervista al popolare magazine “Tv Sorrisi e Canzoni” e ha svelato cosa intende fare con i soldi vinti. La metà della vincitala darà a un’associazione che si occupa di ambiente. “Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali“, ha detto invece parlando dell’altra parte della vincita della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche: “Come spenderà i soldi del GF Vip”.: ecco che fine faranno ...

