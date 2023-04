Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Balzo in classifica e rientro in top200

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Gioia azzurra nel torneo250 di Monaco di Baviera:, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto nel primo turno del tabellone principale l’australiano Jordan Thompson. Per il tennista italiano incamerati già 32 punti (12 nelle qualificazioni e 20 per l’accesso agli ottavi)., che il 25 luglio 2022 ha raggiunto il bestal numero 133, stamane era 208° a quota 277, e dato che scarterà i 7 punti del Challenger di Vicenza, sale con questo successo a quota 302, portandosi al 190° posto virtuale. Una vittoria agli ottavi, poi lo porterebbe a 327, al 178° posto virtuale. Spingendosi fino alle semifinali l’azzurro salirebbe al 160° posto virtuale, a quota 372, mentre l’ingresso in finale lo farebbe issare a 432, al 132° posto virtuale, e qui potrebbe arrivare il nuovo best ...