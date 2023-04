Quando gioca Jannik Sinner a Barcellona: debutto in doppio. Programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 17 aprile 2023) Jannik Sinner non si ferma mai. L’altoatesino, dopo la semifinale persa contro Holger Rune a Montecarlo, si rimette immediatamente in carreggiata a Barcellona. Il debutto in singolare sarà mercoledì contro il vincente del match tra Diego Schwartzman e Yibing Wu. Vedremo già domani il numero 1 italiano in campo: l’azzurro giocherà infatti il doppio in coppia con l’australiano Alex De Minaur e affronteranno all’esordio il messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger-Vasselin, coppia di specialisti che ha raggiunto la semifinale a Indian Wells. Sinner e De Minaur domani sono Programmati sul campo 2 di Barcellona come quarto incontro a partire dalle 11.00 (ma in ogni caso non prima delle 15.00) dopo Giustino-Shevchenko, Arnaldi-Munar e ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023)non si ferma mai. L’altoatesino, dopo la semifinale persa contro Holger Rune a Montecarlo, si rimette immediatamente in carreggiata a. Ilin singolare sarà mercoledì contro il vincente del match tra Diego Schwartzman e Yibing Wu. Vedremo già domani il numero 1 italiano in campo: l’azzurro giocherà infatti ilin coppia con l’australiano Alex De Minaur e affronteranno all’esordio il messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger-Vasselin, coppia di specialisti che ha raggiunto la semifinale a Indian Wells.e De Minaur domani sonoti sul campo 2 dicome quarto incontro a partire dalle 11.00 (ma in ogni caso non prima delle 15.00) dopo Giustino-Shevchenko, Arnaldi-Munar e ...

