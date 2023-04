"Quando ero in Brasile...": Cristina Scuccia e la sua vita stravolta? Ora tutto torna (Di lunedì 17 aprile 2023) L'asso nella manica, anzi nel costume di Cristina Scuccia all'Isola dei famosi? I suoi due anni di noviziato in Brasile. L'ex Suor Cristina rivelazione in tv a The Voice ha lasciato da mesi la tonaca religiosa e da laica parteciperà all'Isola dei famosi, al via questa sera su Canale 5. Secondo molti commentatori, potrebbe essere proprio lei la favorita del reality condotto da Ilary Blasi. Non solo perché a livello di popolarità l'attesa maggiore è per lei, in una inedita versione balneare (ma niente bikini, ha annunciato, perché "non mi sentirei a mio agio e la gente penserebbe che sono impazzita. Indosserò dei pantaloncini"): a forgiarla alle privazioni che attenderanno i naufraghi in Honduras ci ha pensato, infatti, l'apprendistato religioso all'insegna di sobrietà e rinunce. "A convincermi a partire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) L'asso nella manica, anzi nel costume diall'Isola dei famosi? I suoi due anni di noviziato in. L'ex Suorrivelazione in tv a The Voice ha lasciato da mesi la tonaca religiosa e da laica parteciperà all'Isola dei famosi, al via questa sera su Canale 5. Secondo molti commentatori, potrebbe essere proprio lei la favorita del reality condotto da Ilary Blasi. Non solo perché a livello di popolarità l'attesa maggiore è per lei, in una inedita versione balneare (ma niente bikini, ha annunciato, perché "non mi sentirei a mio agio e la gente penserebbe che sono impazzita. Indosserò dei pantaloncini"): a forgiarla alle privazioni che attenderanno i naufraghi in Honduras ci ha pensato, infatti, l'apprendistato religioso all'insegna di sobrietà e rinunce. "A convincermi a partire ...

