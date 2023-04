Qualificazioni Atp Banja Luka 2023 | Maestrelli sconfitto al turno decisivo da Elias Ymer

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Niente da fare per Francescoaldel tabellone di qualificazione dell’Atp 250 di. Dopo la bella vittoria in rimonta contro Fils, il tennista azzurro non è riuscito a ripetersi e si è arreso in due set allo svedese. 7-5 6-4 il punteggio del match, durato 1h44? e pieno di rimpianti per, che ha sprecato un break di vantaggio in entrambi i set. Avanti 3-0 sia nel primo che nel secondo, il tennista pisano è sempre stato raggiunto dall’avversario e alla fine ha ceduto. Sicuramente i 6 doppi falli e il 36% di punti vinti con la seconda di servizio non l’hanno aiutato. All’azzurro non resta che sperare di essere il fortunato ad essere ripescato come ...