"Qual è lo stato clinico". Berlusconi esce dall'intensiva: il bollettino (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa notte Silvio Berlusconi l'ha passata in un reparto ordinario. La prima dopo il ricovero in terapia intensiva di mercoledì 5 aprile, la settimana di Pasqua. Dopo 12 giorni di ricovero per l'infezione polmonare, aggravata dalla leucemia cronica di cui soffre da tempo, il Cavaliere è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva. Ma resta sotto osservazione. I professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno emesso il quarto bollettino ufficiale sulle condizioni di Berlusconi. "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali". Si tratta del quarto aggiornamento medico in quasi due settimane.

