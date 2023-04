Putin e Shoigu: summit sulle esercitazioni militari russe nel Pacifico (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c'è solo l'Ucraina, anche se la guerra di Putin scatenata oltre un anno fa sta producendo una carneficina senza precedenti negli ultimi anni. Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c'è solo l'Ucraina, anche se la guerra discatenata oltre un anno fa sta producendo una carneficina senza precedenti negli ultimi anni. Il presidente russo Vladimirha tenuto un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - momentosera : Due mercenari #Wagner: «Abbiamo ucciso bambini». Uccisioni «su ordine di #Prigozhin». #Kiev: a #Bakhmut battaglia s… - orsobrunoUAPDV : ????? Putin - in un incontro con Shoigu sui risultati della prima fase di ispezione della Flotta del Pacifico: 'Per n… - Mariano_Amelio : nota bene: #Bakmuth sta per cadere, #Ukraine è spacciata (ma #UE ammassa armi in Uk??) #XiJinping circonda #Taiwan… - rtl1025 : ?? Esercitazioni russe nel Pacifico, #Putin incontra il ministro della Difesa #Shoigu ??? di Alessandra Giannoli -