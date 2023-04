Pulizia dei denti e controlli dentistici Implantomat con una guida pratica (Di lunedì 17 aprile 2023) La storia Inizia tutto a Civitavecchia (Roma) in un piccolo studio della superficie di circa 50mq attrezzato con un solo riunito di vecchia generazione. Mezzi minimi ma tanta volontà di ritagliarsi una piccola nicchia di mercato. Moltissime le difficoltà iniziali, dovute a nomi di forti professionisti della zona, molto conosciuti ed affermati da moltissimi anni. Implantomat inizia comunque ad offrire i propri servizi ma soprattutto a cercare di perseguire la propria mission, offrire cure dentistiche a prezzi notevolmente più bassi rispetto alla media di mercato. Anche se con mezzi notevolmente ridotti rispetto a qualsiasi altra struttura della zona, Implantomat inizia piano piano a raccogliere i primi frutti ed è proprio questo, che ci ha dato la forza di andare avanti. Nel corso dei primi anni è stata migliorata sia la struttura sia ... Leggi su citypescara (Di lunedì 17 aprile 2023) La storia Inizia tutto a Civitavecchia (Roma) in un piccolo studio della superficie di circa 50mq attrezzato con un solo riunito di vecchia generazione. Mezzi minimi ma tanta volontà di ritagliarsi una piccola nicchia di mercato. Moltissime le difficoltà iniziali, dovute a nomi di forti professionisti della zona, molto conosciuti ed affermati da moltissimi anni.inizia comunque ad offrire i propri servizi ma soprattutto a cercare di perseguire la propria mission, offrire curestiche a prezzi notevolmente più bassi rispetto alla media di mercato. Anche se con mezzi notevolmente ridotti rispetto a qualsiasi altra struttura della zona,inizia piano piano a raccogliere i primi frutti ed è proprio questo, che ci ha dato la forza di andare avanti. Nel corso dei primi anni è stata migliorata sia la struttura sia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Se andate in “Israele” questi sono i rischi, la colonia d’insediamento sionista va boicottata fino al suo smantella… - merynga1981 : @1V4vendetta Noooooo, mi spiace. Io oggi pulizia dei denti così profonda che non riesco a masticare ?????????? - TizianoMancini6 : @piro_poro @GSaletnich @MarcoFattorini Ero contrario all'intervento nella ex Yugoslavia, ma almeno lì era in atto u… - Nessuno69378233 : @1987BlackSaMash @Foscari1991 @HerrGlanz Non c'è stata nessuna pulizia etnica e gli scontri in Donbas hanno causato… - 1987BlackSaMash : @Nessuno69378233 @Foscari1991 @HerrGlanz Come fai a schierarti con dei nazisti che bombardano i civili a donetsk da… -