Puglia, maltempo: ancora allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 17 aprile 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: ancora allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 aprile 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

