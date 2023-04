Puglia | approvate misure urgenti per il contenimento della spesa sanitaria Provvedimento della giunta regionale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Sanità: laha approvato oggi leper ilper laper l’assistenza farmaceutica convenzionata, per ilper i dispositivi medici e per l’acquisto diretto di farmaci e dei gas medicali, con la determinazioneper singola azienda. “Si tratta- spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, di provvedimenti indispensabili e da attuare con urgenza ed in maniera tassativa per poter ridurre nel 2023 tre consistenti aggregati di. Auspichiamo tuttavia che per quanto di sua competenza il Governo Nazionale provveda ad integrare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Regione #Puglia: approvate dalla giunta misure urgenti per il contenimento della spesa sanitaria -

La Regione, dopo avere registrato un 'buco' da 450 milioni di euro nel 2022 nella sanità, oggi ha ...per la verifica degli adempimenti Lea e del Piano operativo e "risultano tutteda ......congiunto per la verifica degli adempimenti LEA e del Piano Operativo e risultano tutte... materiale accessorio e correlati servizi " e recentemente annullata dal TAR, la Giunta ha ...La Regionevara le nuove misure di contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata, ...per la verifica degli adempimenti LEA e del Piano Operativo e risultano tutte...

Puglia: approvate misure urgenti per il contenimento della spesa ... Noi Notizie

E’ quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Regione Puglia per contenere i costi della sanità dopo il buco da 450 milioni registrato nel 2022.Sanità: la Giunta ha approvato oggi le misure per il contenimento per la spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata, per il contenimento della spesa per i dispositivi medici e per l’acquisto di ...