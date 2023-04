Pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione di cinque parchi pubblici a Fondi (Di lunedì 17 aprile 2023) Fondi – È stato Pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per l’affidamento in gestione di cinque parchi cittadini. Possono rispondere alla manifestazione di interesse, compilando l’apposita modulistica da inviare via pec, imprese, ditte, cooperative singole o associate, associazioni o privati cittadini. l’affidamento prevede che il gestore si faccia carico, per 36 mesi, del servizio di pulizia, dell’attività di apertura, chiusura e sorveglianza, delle piccole opere di manutenzione come tinteggiatura e cura di cancelli e recinzioni, periodica attività di sfalcio del verde e rasatura dei prati e pagamento delle utenze. La domanda può essere presentata per una delle seguenti aree: Parco Nicholas Green – via Liguria; Parco San ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023)– È statosull’Albo Pretorio del Comune diun avviso pubblico perindicittadini. Possono rispondere alla manifestazione di interesse, compilando l’apposita modulistica da inviare via pec, imprese, ditte, cooperative singole o associate, associazioni o privati cittadini.prevede che il gestore si faccia carico, per 36 mesi, del servizio di pulizia, dell’attività di apertura, chiusura e sorveglianza, delle piccole opere di manutenzione come tinteggiatura e cura di cancelli e recinzioni, periodica attività di sfalcio del verde e rasatura dei prati e pagamento delle utenze. La domanda può essere presentata per una delle seguenti aree: Parco Nicholas Green – via Liguria; Parco San ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizieloc : Grosseto: Pubblicato l’avviso per attività in spiaggia a Marina - - Fondinotizienet : È stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per l'affidamento in gestione di... - maponi : RT @INPS_it: Avviso alle Pubbliche Amministrazioni #pa. Corsi di formazione 2023. Le proposte formative potranno essere presentate dal #17a… - CittadinidiTwtt : RT @INPS_it: Avviso alle Pubbliche Amministrazioni #pa. Corsi di formazione 2023. Le proposte formative potranno essere presentate dal #17a… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: Avviso alle Pubbliche Amministrazioni #pa. Corsi di formazione 2023. Le proposte formative potranno essere presentate dal #17a… -

"Completata viale Goito", l'annuncio della Sindaca di Andria ...è il risultato della candidatura del comune di Andria all'avviso ...ringraziamento al nostro assessore al futuro Viviana di Leo per l'...figura dirigenziale del settore affari generali/suap e pubblicato ... Sicilia, dalla Regione 6,5 milioni per produrre film e serie tv L'avviso pubblico per la concessione dei contributi è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana ed è disponibile al seguente link. = '1681656180' AND banner_sld = 'marsala' ... Forlimpopoli, alla Loggia della Beccheria un locale destinato alla ristorazione 16 aprile - Anche nell'estate 2023 la Loggia della Beccheria ospiterà un locale destinato alla ristorazione. Il Comune di Forlimpopoli ha appena pubblicato l'avviso pubblico per la concessione temporanea di questo caratteristico spazio e dell'area prospiciente (circa 190 mq in piazza Pompilio). Il bando e tutta la documentazione relativa ... ...è il risultato della candidatura del comune di Andria all'...ringraziamento al nostro assessore al futuro Viviana di Leo per'...figura dirigenziale del settore affari generali/suap e...pubblico per la concessione dei contributi è statosul portale istituzionale della Regione Siciliana ed è disponibile al seguente link. = '1681656180' AND banner_sld = 'marsala' ...16 aprile - Anche nell'estate 2023 la Loggia della Beccheria ospiterà un locale destinato alla ristorazione. Il Comune di Forlimpopoli ha appenapubblico per la concessione temporanea di questo caratteristico spazio e dell'area prospiciente (circa 190 mq in piazza Pompilio). Il bando e tutta la documentazione relativa ... Pubblicato l'avviso per l'affidamento in gestione di cinque parchi ... Comune di Fondi