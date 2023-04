Psicologa accoltellata in comunità di recupero | ferita all' addome da un disabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Treviso Psicologa accoltellata in comunità: ferita all'addome da un disabile - tribuna_treviso : Andrea Gambardella, presidente di Terra Libera Tutti, racconta quanto successo la mattinata del 17 aprile nella coh… -

La professionista, una 31enne di Scorzè , è stata presa in cura dai sanitari e non è ... Lui stava cercando di tagliare le patate piccole, forse un rumore forte, e ha colpito la...... in provincia di Treviso, dove unadel centro è stata ferita gravemente da uno degli ospiti della struttura . La dottoressa,da un giovane, si trova ricoverata in ospedale in ...La professionistaè grave ma non sarebbe in pericolo di vita, è stata presa in cura ... Lui stava cercando di tagliare le patate piccole, forse un rumore forte, e ha colpito la...

Zero Branco (Treviso), psicologa accoltellata da un giovane affetto da autismo RaiNews

ZERO BRANCO - Guarirà in una quarantina di giorni la psicologa aggerdita e ferita con un coltello, questa mattina, all'interno di una comunità di sostegno di Zero Branco, da un disabile psichico duran ...La professionista accoltellata, una 31enne di Scorzè ... Lui stava cercando di tagliare le patate piccole, forse un rumore forte, e ha colpito la psicologa solo che nel farlo aveva un coltello in mano ...