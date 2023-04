Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : PSG, occhi puntati su un ex obiettivo di Roma e Lazio - sportli26181512 : PSG, occhi puntati su un ex obiettivo di Roma e Lazio: Il PSG sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato. L'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Juventus, occhi puntati su Soler del PSG - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Juventus, occhi puntati su Soler del PSG - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Juventus, occhi puntati su Soler del PSG -

C'è l'ok del, ma bisogna trattare lo stipendio col calciatore. Dulcis in fundo l'attacco. Dove ...pure su Zaha che ha rifiutato le ricche offerte arabe per continuare a giocare in Europa. ...... che cosa è successo I conti banca del campione delsono vuoti: è questa l'amara sorpresa che ... così facendo, il 24enne risulta nullatenente aglidella banca e impossibilitato a ripartire i ......nuovo un salasso pesantissimo sulle casse bianconere sotto il profilo salariale e male agli... nella Roma e che poi si è perso nelle panchine del, ad oggi ha ancora tanto potenziale ma se ...

PSG, occhi su una stella del Leverkusen | Mercato Calciomercato.com

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rivelato come la Juventus starebbe seguendo per il prossimo anno Frattesi ...Il centravanti dell'Atalanta, Rasmus Hojlund, sta attirando su di se gli occhi di mezza Europa, incuriosendo l'altra metà. Il danese ha collezionato, per il momento, 7 gol e 3 assist svolgendo inoltre ...